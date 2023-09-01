Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partisinden gelen yerel seçim pazarlığı mesajlarına resti çekti. "CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları devam eder" diyen Kılıçdaroğlu, yerel seçim ittifakı için de "5 gün sonra da bir ay sonra da bir araya gelebiliriz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir grup gazeteciyle Ahlatlıbel Tesisleri'nde buluştu. T24'ten Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerle ilgili mesajlarını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ile pazarlığa kapıyı kapatmış gibi gözüküp el yükselttiği açıklamalar, "Doğrusunu isterseniz ben öyle muhalefeti çok paramparça görmüyorum; 5 gün sonra da bir ay sonra da bir araya gelebiliriz" sözleriyle ittifaka hazır olduğu mesajıyla bitti. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Önce kendi adaylarımızı belirleyeceğiz

- Bizim kendi içimizde parti olarak kendi stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Kendi adaylarımızı belirlememiz gerekiyor. Yani önce biz neleri yapacağız onu belirlemek gerekiyor. Daha sonra belki diğer partilere döneriz. Bu çerçevede ittifak olacak mı olmayacak mı o zamanı yeri gelince oturulur konuşulur.

Başkanlar kendi kampanyasını yapacak

- Bazı yerlerde belediye başkanlarımız kendi kampanyalarını kendileri yapacaklar. Büyük kentler özellikle böyle olacak. Yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde belediye, çünkü yaptıklarını da anlatacak. Neler yaptığını bugüne kadar ve bundan sonra neler yapacağını anlatacak."

İstanbul, Ankara'da aynı isimler aday...

Kemal Kılıçdaroğlu özellikle daha önce başarılı olmuş yerlerde aynı adaylarla seçime gidileceğini de söylüyor. "Son karar Parti Meclisi’nin" dese de aynı isimler tekrar aday olacak-gösterilecek.

İlişkileri tamamen kopartmadık...

- Biz İyi Parti veya Saadet Partisi veya Demokrat Parti veya Gelecek veya Deva Partisi'yle kavga etmiş değiliz. İlişkileri tümüyle koparmış da değiliz. Pekala genel başkan yardımcıları da, milletvekilleri de, grup başkan vekilleri de konuşuyorlar.

5 gün sonra da 1 ay sonra da bir araya gelebiliriz

- Doğrusunu isterseniz ben öyle muhalefeti çok paramparça görmüyorum. Şimdi siz gazeteciler soru soruyorsunuz, doğal olarak onlar (ittifak ortakları) yanıt veriyorlar. Yani niye ayrı ayrı girdiniz veya neden 39 milletvekili verildi, soru soruyorsunuz. Onlar da gayet samimi bir şekilde cevap veriyorlar.

- Biz girmeseydik CHP tek başına girecekti. Fakat bu öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah, öğle, akşam birbirimizle kavga ediyoruz. Yok öyle bir şey aslında, yani pekala telefon ediyoruz birbirimize, pekala birbirimizle konuşuyoruz, pekala onların eleştirileri varsa büyük bir dikkatle okuyoruz; biz de bakıyoruz yani.

5 gün sonra da 5 ay sonra da...

- Medya biz kanlı bıçaklıymışız, oturduk birbirimizi boğazlayacağız gibi veriyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani biz pekala üç gün sonra da beş gün sonra da bir ay sonra da bir araya gelebiliriz. Oturup konuşabiliriz uygar insanlar gibi.

İttifak zaten bitti, yok ki zaten...

- (Akşener'in ittifak bitti sözleri) İttifak zaten bitti. Şimdi bakın, ittifak yok ki zaten, ittifak seçim döneminde olur. Şimdi her birimiz ayrı partiyiz, şimdi ittifak yok ki. İyi Parti; onlar da bizim gibi yerel seçimlere hazırlanıyor. Diğer partiler de yerel seçimlere hazırlanıyor. Yani biz hep beraber gelip, "Arkadaşlar biz yerel seçimlere nasıl hazırlanalım diye konuşmak" öyle bir şey yok.

Belli yerlerde karşı karşıya gelebiliriz

- Dolayısıyla yaptığımız çok değerli bir şey tartışma aramızda elbette tartışma olacak, onlar ayrı parti biz ayrı partiyiz dolayısıyla tartışma da olabilir, farklı adaylar da olabilir, farklı adaylar çıkarabiliriz. Dayanışma içinde olabiliriz. Belli yerlerde karşıt olabiliriz biz geçen seçimlerde de biz Uşak'ta biz de belediye başkanı adayı çıkardık onlar da çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam Niğde'de biz de çıkardık onlar da çıkardılar. Yani bazı yerlerde beraber olduk bazı yerlerde ayrı ayrı olduk. Bunların hepsi oldu yani.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden aday yapılacak mı? -Kemal Bey, "Başarılı belediye başkanlarını yeniden aday gösteririz" dediniz. Bir de "Biz önce kendi adaylarımızı belirleyip sonra ittifak ile bir araya geleceğiz" dediniz. Şimdi başarılı deyince İstanbul, Ankara, İzmir Adana, Mersin bunlar mı kastediliyor? Ekrem Bey aday adayıyım diye çıktı. Mansur Bey aday adayıyım diye ortaya çıktı. Birinci sorum her ikisi de sizinle bir istişarede bulundu mu, yani biz aday adaylığımızı açıklayacağız dediler mi size? İkincisi, bu konuda siz hem Ekrem Bey'in İstanbul'dan Mansur Bey'in Ankara'dan adaylığı konusunda genel başkan olarak görüşünüz nedir?

- Kendileriyle zaman zaman yüz yüze görüşüyoruz veya telefonla görüşüyoruz. Başarılı olan belediye başkanlarını tekrar aday göstereceğimizi zaten defalarca ifade ettik. Yani yeni söylenen bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar da kendilerini başarılı görüyorlar, doğru. Yani biz toplumun nabzını tuttuğumuzda da belediye başkanlarımızın başarılı olduğu görülüyor. Dolayısıyla tabii bunun son kararı bende değil, MYK da değil. Kararı Parti Meclisi verecek ama benim genel başkan olarak görüşüm, başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri. Hele özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi bizim yeni aldığımız ve birinci dönemlerinde güzel çalışmalar yapılan belediye başkanlarını ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını, devir aldıkları sorunları kalıcı çözmek için çalışacaklarını biliyorum.

Biliyorsunuz buraları büyük borçlarla devraldılar, büyük borçların bir kısmı tasfiye edildi. Şimdi ikinci dönemlerinde çok daha güçlü olarak, mali açıdan da çok daha güçlü olarak başlayacaklar. Örneğin İstanbul'da metro inşaatları tamamen durmuştu. Şimdi metrolar, inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı. Bir kısmı açıldı hatta bir kısmının açılışına ben de katılmıştım. Benzer uygulamalar diğer illerimizde de oldu. Mersin'de de, Adana'da da, Antalya'da da benzer uygulamalar oldu. Dolayısıyla ben arkadaşların başarılı bir şekilde 2. dönem görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum.

İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti adayı olsun!

-İmamoğlu CHP’nin, Yavaş İYİ Parti’nin adayı olsun formülleri de konuşuluyor ne dersiniz? İyi Parti’yle böyle bir işbirliği yapabileceğiniz konuşuldu mu?

CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.