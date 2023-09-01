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Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 7,7 arttı!

Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 7,7 arttı!

Türkiye'nin ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 2,9 milyon ton oldu.

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Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Türkiye'nin temmuz ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 2,9 milyon ton olarak hesaplandı.

Söz konusu üretim, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 13,3 azalışla 18,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,9 artışla 3,4 milyon ton, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 17,1 artışla 23,3 milyon ton oldu.

Temmuzda çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 27,4 azalışla 851,7 bin tona, değer yönünden ise yüzde 40,2 azalışla 675,5 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-temmuz döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 44,2 azalışla 5,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 51,1 düşüşle 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı temmuzda yıllık bazda miktar yönünden yüzde 16,1 artışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 7,1 azalışla 1,4 milyar dolar oldu.

İthalat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar yönünden yüzde 22 artışla 11 milyon ton, değer yönünden yüzde 4,7 azalışla 9,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 93,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 48 seviyesine geriledi.

Temmuz ayında yaşanan artışla Türkiye'nin ham çelik üretiminde 14 ay sonra ilk kez artış görüldü. Türk çelik sektörü bu üretimiyle Almanya'nın ardından 8'inci sıraya yükseldi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin Çin'den yapılan çelik ürünleri ithalatı yılın 7 ayında yüzde 84 artarken sektör tarafından Çin'in üretim fazlasını Türkiye'ye göndermesinin engellenmesi talep ediliyor.

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