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Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa'da kardeşinin ölümüne neden olan kişiyi silahla öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle galerici Uğur Ermiş’in ölümüne neden olan ve girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emlakçı Engin Altın (41), öldürdüğü kişinin abisi Oğuz Ermiş tarafından vuruldu.

O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Cİnayet Büro Amirliği ekipleri önce katil zanlısının kimliğini tespit etti. Daha sonra da adım adım takip ederek bir gün içerisinde zanlıyı kaçmak üzereyken yakaladı.

Gözaltına alınan Ermiş; Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Engin Altın da yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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