Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli ikamete düzenlediği operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.