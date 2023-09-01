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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli ikamete düzenlediği operasyonda 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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