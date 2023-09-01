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Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!

Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film gösterime giriyor: Adalet 3: Son, Para Konuşur, Ölümüne Aşk, Para Avı, Hırçın, Konuş Benimle, Dabbet'ül-Arz: Kıyamet.

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Denzel Washington, Dakota Fanning ve Gaia Scodellaro'nun başrollerini paylaştığı "Adalet 3: Son" gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Antoine Fuqua'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde unutulmaz rolüyle üçüncü kez geri dönen Washington, bu kez Güney İtalya'da mafya patronlarıyla mücadele ediyor.

"Para Konuşur"

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Selçuk Kılıç, Aslıhan Karalar, Kaan Yılmaz ve Kubilay Penbeklioğlu'nun başrollerinde oynadığı "Para Konuşur", kendini ölümcül bir savaşın içinde bulan bir gencin hikayesini anlatıyor.

"Ölümüne Aşk"

Okan Ege Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu'nun rol aldığı "Ölümüne Aşk" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Para Avı"

Ari Novak'ın yönetmenliğini üstlendiği, aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Para Avı", bir grup teröristin, uçak kazasında kaybolan 100 milyon doların peşine düşmesini konu alıyor.

ABD yapımı filmin başrollerinde Rachel Cook, Rib Hills ve Bobby Maximus oynadı.

"Hırçın"

Charlotte Regan'ın filmi "Hırçın", annesinin ölümünden sonra Londra'daki evinde tek başına yaşamaya başlayan bir çocuğun, yıllardır görüşmediği babasının karşısına çıkmasıyla gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

"Konuş Benimle"

Danny Philippou ile Michael Philippou'nun yönettiği "Konuş Benimle", korku ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Sophie Wilde, Alexandra Jensen ve Joe Bird'ün başrollerini paylaştığı film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.

"Dabbetü'l-Arz: Kıyamet"

Gökhan Arı'nın filmi "Dabbetü'l-Arz: Kıyamet", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

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