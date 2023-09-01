Tekirdağ'da jandarma ekiplerinden kaçak sigara vurgunu! 395 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 395 bin liralık kaçak tütün, makaron ve sigara sarma malzemeleri ele geçirildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih mahallesinde M.Y. isimli şahsın işyerinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada, 10 bin adet boş makaron, 5 bin adet dolu makaron, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 3 adet tam otomatik kompresör ile çalışan makaron doldurma makinesi , 2 adet kompresör, 1 tütün nemlendirme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 395 bin TL olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakıldı.