BIST 7.980
DOLAR 26,72
EURO 29,00
ALTIN 1.669,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinden kaçak sigara vurgunu! 395 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinden kaçak sigara vurgunu! 395 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 395 bin liralık kaçak tütün, makaron ve sigara sarma malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih mahallesinde M.Y. isimli şahsın işyerinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada, 10 bin adet boş makaron, 5 bin adet dolu makaron, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 3 adet tam otomatik kompresör ile çalışan makaron doldurma makinesi , 2 adet kompresör, 1 tütün nemlendirme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 395 bin TL olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda 'özel' eğitiliyor...
Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda 'özel' eğitiliyor...
Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!
Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!
Türkiye'de yetişkinlerin eğitime katılım oranı yerinde sayıyor!
Türkiye'de yetişkinlerin eğitime katılım oranı yerinde sayıyor!
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterecek mi?
ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi!
ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi!
Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Aile Eğitim Programı ile 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi!
Aile Eğitim Programı ile 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi!
İsveçli IKEA, müşterilerinin tepkisini çekti: Anlaşılır gibi değil
İsveçli IKEA, müşterilerinin tepkisini çekti: Anlaşılır gibi değil
Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 7,7 arttı!
Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 7,7 arttı!