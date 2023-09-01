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Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23.45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu.

Yapılan incelemede araçta 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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