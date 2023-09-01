Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!

Tekirdağ'da polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli hafif ticari araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında gece saat 23.45 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu.

Yapılan incelemede araçta 8 Pakistan ve 2 Mali uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.