BIST 7.980
DOLAR 26,72
EURO 29,00
ALTIN 1.669,05
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

KVKK, Google'a izin verdi! Kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecek!

KVKK, Google'a izin verdi! Kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecek!

Kişisel Verileri Kuruma Kurulu (KVKK), Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin taahhütname başvurusu üzerine, şirketin yurt dışına veri aktarımı yapmasına izin verdi.

Abone ol

KVKK'nin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Google, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda taahhütname başvurusunda bulundu.

Başvuruyu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendiren Kurul, söz konusu veri aktarımına izin verdi.

Duyuruda, "Söz konusu başvuruya istinaden, ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Google LLC ile İrlanda'da mukim Google Ireland Limited'e yapılacak olan kişisel veri aktarımına Kurul tarafından izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, daha önce 6 veri aktarım taahhütnamesine KVKK tarafından izin verildiği belirtilen duyuruda, "Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi'nin başvurusu, Kurul tarafından izin verilen 7'nci veri aktarım taahhütnamesi olmuştur." bilgisi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altay Bayındır, resmen Manchester United'da! Fenerbahçe açıkladı: İşte Altay'ın bonservis ücreti...
Altay Bayındır, resmen Manchester United'da! Fenerbahçe açıkladı: İşte Altay'ın bonservis ücreti...
Altın fiyatları yükseliyor mu? 1 Eylül 2023 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları yükseliyor mu? 1 Eylül 2023 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinden kaçak sigara vurgunu! 395 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinden kaçak sigara vurgunu! 395 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda 'özel' eğitiliyor...
Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: Afgan göçmenler Konya'daki kamplarda 'özel' eğitiliyor...
Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!
Tekirdağ'da durdurulan hafif ticari araçtan 12 kaçak göçmen çıktı!
Türkiye'de yetişkinlerin eğitime katılım oranı yerinde sayıyor!
Türkiye'de yetişkinlerin eğitime katılım oranı yerinde sayıyor!
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 7 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Adana'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!
Bu hafta 7 yeni film gösterime girecek!
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e resti çekti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterecek mi?
ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi!
ABD Açık'ta Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi!
Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Kardeşini öldüren kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı