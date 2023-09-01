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Muğla'da feci kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da feci kaza! Otomobilin çarptığı bisikletli feci şekilde can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen bisikletli sürücüye çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Olay Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Veli B. idaresindeki 34 BS 7649 plakalı otomobil ile Kazım Mukyen’in (82) kullandığı bisiklet çarpıştı. Bisiklet sürücüsü Mukyen yola düşerek, yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bisiklet sürücüsü tedavisi için özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mukyen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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