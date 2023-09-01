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Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!

Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!

Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik haklarını savunmasıyla bilinen merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatı beyazperdeye aktarılacak.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Sadık Ahmet" filmi, Dr. Sadık Ahmet'in hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadeleyi işleyecek.

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen filmin çekimleri başladı.

Yönetmen koltuğuna Hakan Yonat'ın oturduğu filmin proje tasarımını Muhammet Usta yaparken, senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı.

Başarılı oyuncu Turgay Aydın'ın Dr. Sadık Ahmet'i canlandıracağı film, 2024'te izleyiciyle buluşacak.

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