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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı!

Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı önünde meydana geldi. Tolga D. idaresindeki 07 RM 559 plakalı motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki 16 CZU 11 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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