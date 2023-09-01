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Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!

Denizli Pamukkale'de akşam saatlerinde babası ile tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu evlerinin balkonundan kaçtı.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde ikamet eden Melis Aktepe (11), dün gece saat 20.00 sıralarında babasıyla tartıştıktan sonra evin balkonundan atlayarak kaçtı.

Eve geri dönmeyen Melis için ailesi polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler her yerde arama çalışması başlattı. Aile ise sosyal medyadan yapılan paylaşımda ne olursa olsun kızlarının geri dönmesini ve onu çok sevdiklerini belirten paylaşımlar yaptı.

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