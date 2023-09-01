İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı.

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İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. İTO verilerine göre, ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu. NTV'de yer alan habere göre toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı. Yılık artış yüzde 66,18 olarak gerçekleşti.

En çok artış ulaştırmada

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,29 ile ulaştırma ve haberleşmede görüldü.

Onu yüzde 9,77 ile gıda, yüzde 8,94 ile ev eşyası, yüzde 6,50 ile konut, yüzde 4,11 ile kültür eğitim ve eğlence, yüzde 1,87 ile sağlık ve kişisel bakım ve yüzde 0,33 ile giyim takip etti.

Toptan fiyatlarda en çok artan kalemler

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,35 ile mensucat grubunda görüldü.

Madenler grubunda yüzde 9,44, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 8,23, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,25, işlenmemiş maddelerde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 2,77 artış meydana geldi.