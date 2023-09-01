Bursa'da eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Çiftin Esra Erol'un programında da tartıştığı ortaya çıktı

Bursa’da bir şahıs araçta tartıştığı eşini 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı polis ekibine pişman olduğunu söylerken, bir vatandaşlar ise, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi. Çiftin mayıs ayında katıldıkları bir TV programında da tartıştıkları öğrenildi.

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Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K. (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı.

H.K. da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı.

Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.

Esra Erol'un programına katılmışlar

Leyla K. ile H.K'nın mayıs ayında Esra Erol'un sunduğu TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

"Dengesiz konuşma" deyip üzerine yürümüş

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.