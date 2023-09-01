BIST 8.003
DOLAR 26,71
EURO 28,98
ALTIN 1.669,96
HABER /  EKONOMİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, 8.019,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,49 puan ve yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.013,42 puan oldu. Toplam işlem hacmi 61,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Boğaziçi'nden öğretim üyelerine disiplin soruşturması
Boğaziçi'nden öğretim üyelerine disiplin soruşturması
Komşusunu tehdit ettiği el bombaları gerçek çıktı! Şanlıurfa'da bir kadının evinden 2 el bombası çıktı
Komşusunu tehdit ettiği el bombaları gerçek çıktı! Şanlıurfa'da bir kadının evinden 2 el bombası çıktı
Bursa'da eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Çiftin Esra Erol'un programında da tartıştığı ortaya çıktı
Bursa'da eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Çiftin Esra Erol'un programında da tartıştığı ortaya çıktı
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu
Türkiye ile BAE arasında akademik işbirliği! İmzalar atıldı!
Türkiye ile BAE arasında akademik işbirliği! İmzalar atıldı!
Balıkesir'de kadınların tartışması aile kavgasına döndü! Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de kadınların tartışması aile kavgasına döndü! Silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Yurdun güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Okullarda uyum eğitimine katılacak öğrenciler için ücretsiz kitap dağıtıldı
Hacıbektaş'ta inşa edilecek külliyenin temeli atılıyor! Bahçeli bağışlamıştı
Hacıbektaş'ta inşa edilecek külliyenin temeli atılıyor! Bahçeli bağışlamıştı
Altay Bayındır gözyaşlarına boğuldu! Başkan Ali Koç: Hiçbir mecburiyeti yokken...
Altay Bayındır gözyaşlarına boğuldu! Başkan Ali Koç: Hiçbir mecburiyeti yokken...
Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!
Denizli'de babasıyla tartışan 11 yaşındaki kız çocuğu balkondan kaçtı!
Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!
Dr. Sadık Ahmet'in hayatı sinema filmi olacak!