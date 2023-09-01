BIST 7.993
DOLAR 26,71
EURO 29,04
ALTIN 1.674,90
HABER /  GÜNCEL

Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler YÖK Başkanından FETÖ uyarısı

Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler YÖK Başkanından FETÖ uyarısı

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalmışken, YÖK Başkanı Özvar, farklı şehirlerde okuyan öğrencilere barınacak yer konusunda uyarılarda bulundu. Özvar, "Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler" dedi.

Abone ol

“2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül Cuma 2023 itibarıyla sona eriyor. Ekim ayında üniversitelerin açılması planlanırken, öğrenciler kalacak yer bulma konusunda da güçlük yaşayabiliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin barınma ihtiyacı olan öğrencileri “öğrenci evi” adı altında örgütlemeye çalıştığı uyarısında bulundu. 

Rektörlerden öğrencilere barınma konusunda yardımcı olmalarını, onlara rehberlik etmelerini isteyen Özvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK ve sair terör örgütlerinin öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve ‘öğrenci evi’ adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir. Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız ‘destek birimleri’ aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli bir iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı sizlerden hassaten rica ediyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim
Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi
Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın
Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın
Fethiye'de polis ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Fethiye'de polis ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Muğla'da lastik bot içerisinde 28 kaçak göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik bot içerisinde 28 kaçak göçmen kurtarıldı!
Düzce'de 88 yaşındaki araç sürücüsü hastanede kaza yaptı! Önce duvara sonra iki araca çarptı
Düzce'de 88 yaşındaki araç sürücüsü hastanede kaza yaptı! Önce duvara sonra iki araca çarptı
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu
Sakarya'da ilginç kaza! Makas atan tır sürücüsü agaca çarptı, çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
Sakarya'da ilginç kaza! Makas atan tır sürücüsü agaca çarptı, çarptığı ağaca oturup kara kara düşündü
Yavaş yavaş kuruyor 70 günlük su kaldı! Belediye başkanı duyurdu
Yavaş yavaş kuruyor 70 günlük su kaldı! Belediye başkanı duyurdu
Kulisleri hareketlendiren görüşme! Meral Akşener Tanju Özcan'ı mı aday gösterecek?
Kulisleri hareketlendiren görüşme! Meral Akşener Tanju Özcan'ı mı aday gösterecek?
Bu aşk filmlerdekini aratmadı! Hindistanlı kız aşkı için Batman'a gelin geldi
Bu aşk filmlerdekini aratmadı! Hindistanlı kız aşkı için Batman'a gelin geldi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü