Muğla'da lastik bot içerisinde 28 kaçak göçmen kurtarıldı!

Muğla Bodrum'da lastik bot ile Türk Karasularına geri itilen 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.Abone ol
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botları olay yerine sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.