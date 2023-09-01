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Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu

 KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde eski eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürüp eski yengesini de yaralayan kişi intihar etti.

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O.K, (34) bir süre önce boşandığı ve ailesinin yanında ikamet eden M.Ö. (23) ile konuşmak için kayınvalidesi S.Ö'nün (60) Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi'ndeki evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K, yanındaki tabancayla M.Ö, S.Ö. ve yengesi K.Ö'ye tabancayla ateş etti. O.K, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.Ö ve S.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken O.K. ve K.Ö. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.K, hastanede kurtarılamadı, K.Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

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