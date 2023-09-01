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Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın

Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları şenlendi. Tekneleriyle gece Karadeniz'e açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara daha çok mezgit ve istavritle döndü.

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 Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Samsun'da balık tezgahları şenlendi.

Balıkçı Onurcan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vira bismillah diyerek sezona başladık. Bugün itibarıyla balıklarımız biraz az ama inşallah daha çok olacak. Bugün denizden daha çok mezgit ve istavrit çıktı. Kilosu 50 liradan satıyoruz. Sargan var onun da kilosu 100 lira. Bereketli bir sezon olur inşallah." diye konuştu.

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