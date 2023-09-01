Fethiye'de polis ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına aldı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında şüpheli görülen T.D. ve M.D.A'nın yanlarındaki çantada yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 obje ele geçirildi. El konulan objeler, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.