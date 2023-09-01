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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta da Japonya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görev vermesi halinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giyecek.

Aday kadroya 5 futbolcu ile en fazla Fenerbahçe'den oyuncu davet edildi. Kadroda Galatasaray'dan 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor, Adana Demirspor, Inter, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Benfica, Valencia, Stade Rennais, TSG 1899 Hoffenheim, ve Al-Ahli'den de 1'er futbolcu bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen futbolcular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Milliler, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 12 Eylül Salı günü TSİ 15.20'de Belçika'nın Genk şehrinde bulunan Cegeka Arena'nda Japonya ile hazırlık maçı yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demirel (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

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