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Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta serinlemek için denize giren 5 kişilik bir aile akıntıya kapıldı. Aileyi boğulmaktan cankurtaran ekipleri kurtardı.

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Olay, Sinop Akliman sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Sinop'a tatil için gelen; M.Y, E.N.Y, H.N.Y, N.Y, E.Y. serinlemek için denize girdi. Karadeniz sularında rip akıntısına kapılan aile boğulma tehlikesi geçirdi.

Akıntının etkisiyle açığa sürüklenen aile Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından fark edildi. Cankurtaran ekipleri müdahale ederek şahısları sudan çıkarttı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan vatandaşlara ilk müdahalesini yaptı. Aile, ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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