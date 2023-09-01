BIST 7.993
DOLAR 26,71
EURO 29,04
ALTIN 1.674,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kastamonu'da polis ekiplerinin üzerini aradığı şahısta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da polis ekiplerinin üzerini aradığı şahısta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi!

Kastamonu'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir şahısa yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde, bir şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada 76,58 gram kannabinoid, 2,85 gram eroin ve 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin doğal gaz abone sayısı 20 milyonu aştı
Türkiye'nin doğal gaz abone sayısı 20 milyonu aştı
Muğla'da uyuşturucu satıcılarına geçit verilmiyor! 6 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu satıcılarına geçit verilmiyor! 6 şüpheli tutuklandı
300 bin liralık tatil başlamadan kabusa dönüştü! İzmirli aile Meksika mahzenlerine düştü
300 bin liralık tatil başlamadan kabusa dönüştü! İzmirli aile Meksika mahzenlerine düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'salgın' açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'salgın' açıklaması!
Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler YÖK Başkanından FETÖ uyarısı
Öğrenci evi adı altında örgütlenmeye çalışabilirler YÖK Başkanından FETÖ uyarısı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu: Listede 3 yeni isim
Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için girdikleri denizde faciayı yaşadılar! 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi
Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın
Tezgahlar mezgit ve istavritle süslendi! Balık fiyatlarına bakın
Fethiye'de polis ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Fethiye'de polis ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon!
Muğla'da lastik bot içerisinde 28 kaçak göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik bot içerisinde 28 kaçak göçmen kurtarıldı!
Düzce'de 88 yaşındaki araç sürücüsü hastanede kaza yaptı! Önce duvara sonra iki araca çarptı
Düzce'de 88 yaşındaki araç sürücüsü hastanede kaza yaptı! Önce duvara sonra iki araca çarptı
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu
Kahramanmaraş'ta kan donduran olay! Konuşmaya gitti sonu feci oldu