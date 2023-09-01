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Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi

Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi

İSTANBUL'da hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. Sağanak yağış bekleniyor. İşte o saat...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Hafta sonu sağanak...

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Meteoroloji kuvvetli yağmur beklenen şehirleri açıkladı AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonuna dikkat!
Foto Galeri Meteoroloji kuvvetli yağmur beklenen şehirleri açıkladı AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonuna dikkat! Galeriye Gözat
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