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Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’da yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

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Afyonkarahisar’da mevsim normallerinin üstünde yaşanan sıcak havalar yerine gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinde şu ifadelere yer verildi:

“Gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını yıldırım yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”

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