BIST 7.993
DOLAR 26,71
EURO 29,04
ALTIN 1.674,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

Bolu Yeniçağa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Yeniçağa ilçesi D-100 karayolu Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KS 012 plakalı otomobil, Ibrıcak köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, boş araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Ambulansa hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada boş araziye uçan araç hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çağrı: Adana Mutabakatı'na dönün!
Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çağrı: Adana Mutabakatı'na dönün!
Sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
Sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır
Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı
Antalya'da korkutan kaza! Devrilen kamyon arazöz ve otomobile çarptı: 1 yaralı
Kandil ve Asos'a hava harekatı! MSB duyurdu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Kandil ve Asos'a hava harekatı! MSB duyurdu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Setur Marinas tüm marinalarında yat acenteliği hizmetleri veriyor
Setur Marinas tüm marinalarında yat acenteliği hizmetleri veriyor