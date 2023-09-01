BIST 8.034
DOLAR 26,71
EURO 29,00
ALTIN 1.672,60
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yerli "parmak izi tanıma sistemi" ile Türkiye yeni bir kulvara geçecek!

Yerli "parmak izi tanıma sistemi" ile Türkiye yeni bir kulvara geçecek!

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "yerli parmak izi tanıma sistemi" Türkiye'yi dünyada kendi yazılımı kullanan 7. ülke konumuna getirmeyi hedefliyor.

Abone ol

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) standında yerli ve milli ürünler yerini aldı.

Bakanlık koordinasyonunda geliştirilen Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında nitelikli (temiz) parmak izi tanıma ürünü, ikinci fazında ise niteliksiz (olay yeri) parmak izi tanıma ürünü 2019'da hayata geçirildi.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere geliştirilen sistem, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılıyor.

Türkiye'nin biyometrik verilerinin tek yerde toplandığı, sayısallaştırıldığı ve saklandığı sistemde, diğer kurumların sistemleriyle gerekli entegrasyonlar sağlanıyor, biyometrik bilgiler güvence altına alınıyor.

Yüzde 99,9 doğruluk payıyla kullanılan sistem, parmak izinin okutulmasıyla 8 saniyede eşkal belirliyor.

Geliştirilen sistemle Türkiye'nin kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da kontrolden çıkan kamyonet tırın dorsesine saplandı!
Bolu'da kontrolden çıkan kamyonet tırın dorsesine saplandı!
Tarih tutkunlarının beklediği haber! Antik Mısır mumyasında kullanılan 3500 yıllık balsamın orijinal kokusu tekrar üretildi
Tarih tutkunlarının beklediği haber! Antik Mısır mumyasında kullanılan 3500 yıllık balsamın orijinal kokusu tekrar üretildi
İki il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
İki il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor!
Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Kahreden haberler peş peşe geldi, acı tablo gözler önüne serildi: Türkiye'de son 3 ayda...
Kahreden haberler peş peşe geldi, acı tablo gözler önüne serildi: Türkiye'de son 3 ayda...
Binlerce kırtasiye ürünü inceleme altında! Bakanlık analiz ediyor!
Binlerce kırtasiye ürünü inceleme altında! Bakanlık analiz ediyor!
İstanbul'da taksi denetimi! Kemer takmayan, taksimetre açmayana ceza!
İstanbul'da taksi denetimi! Kemer takmayan, taksimetre açmayana ceza!
Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!