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İki il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

İki il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış geliyor!

Eskişehir ve Kütahya il merkezinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı ön görülüyor.

Yağışların Eskişehir'in ilçelerinde (Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Han, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) ve Kütahya il merkezi ile güney ilçelerinde (Emet, Hisarcık, Çavdarhisar, Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar) etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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