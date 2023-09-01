Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın akıllara durgunluk veren ölümü

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Abone ol
Emekli öğretim üyesi Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı. Mercan Y. (19) idaresindeki otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.