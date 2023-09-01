BIST 7.993
DOLAR 26,71
EURO 29,04
ALTIN 1.674,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın akıllara durgunluk veren ölümü

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın akıllara durgunluk veren ölümü

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Abone ol

Emekli öğretim üyesi Güçhan, yaz tatilini geçirdiği Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı. Mercan Y. (19) idaresindeki otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesinde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahreden haberler peş peşe geldi, acı tablo gözler önüne serildi: Türkiye'de son 3 ayda...
Kahreden haberler peş peşe geldi, acı tablo gözler önüne serildi: Türkiye'de son 3 ayda...
Binlerce kırtasiye ürünü inceleme altında! Bakanlık analiz ediyor!
Binlerce kırtasiye ürünü inceleme altında! Bakanlık analiz ediyor!
İstanbul'da taksi denetimi! Kemer takmayan, taksimetre açmayana ceza!
İstanbul'da taksi denetimi! Kemer takmayan, taksimetre açmayana ceza!
Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Bolu'da feci kaza! Otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Kocaeli'nin yarım asırlık hayal projesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Afyonkarahisar yarın serinleyecek! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Aydın'da halk plajı çalışanları sahilde erkek cesedi buldu!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Hakkari'de 7 yıldır kapalı olan İpekyolu, nihayet trafiğe açılıyor!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Aydın Kuşadası’nda deniz kıyısına erkek cesedi vurdu!
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Hafta sonu planı yapmadan göz atın! AKOM, İstanbul için saat verdi
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı
Balık sezonu açıldı, hamsi tezgaha çıktı! İşte kilo fiyatı