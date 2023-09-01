UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grupları bugün Fransa'nın Monaco şehrinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu...

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde grup kuraları çekildi. Monako şehrinde düzenlenen kura çekimine Fenerbahçe 1. torbadan, Beşiktaş 3. torbadan katıldı. Konferans Ligi finali 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan’ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri

Eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas'ın yaptığı kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Ludogorets, Slovakya'nın Spartak Trnava ve Danimarka'nın Nordsjaelland takımlarının bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakipleri

3. torbadaki Beşiktaş ise D Grubu'nda, Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi grupları...

A GRUBU: Lille (Fransa), Slovan Bratislava (Slovakya), Olimpja Ljubljana (Slovenya), Klaksvik (Faroe Adaları)

B GRUBU: Gent (Belçika), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Zorya Luhansk (Ukrayna), Breidablik (İzlanda)

C GRUBU: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Viktoria Plzen (Çekya), Astana (Kazakistan), Ballkani (Kosova)

D GRUBU: Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç), BEŞİKTAŞ (Türkiye),

E GRUBU: AZ Alkmaar (Hollanda), Aston Villa (İngiltere), Legia Varşova (Polonya), Zrinjski (Bosna Hersek)

F GRUBU: Ferençvaros (Macaristan), Fiorentina (İtalya), Genk (Belçika) Cukaricki...

G GRUBU: E.Frankfurt (Almanya), PAOK (Yunanistan), HJK Helsinki (Finlandiya), Aberdeen...

H GRUBU: FENERBAHÇE (Türkiye), Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) Nordsjaelland.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Final maçı ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan’ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu’nda oynanacak.