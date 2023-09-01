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Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü!

Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatçı Yonca Evcimik, vefat eden anne ve babasının hayrına vatandaşa lokma dağıttı.

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Evcimik, annesi Kadriye ile babası Kenan Evcimik için Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan tezgahta lokma döktürdü.

Vatandaşlara lokma dağıtan Evcimik, annesini 2 yıl önce, babasını da 36 yıl önce kaybettiğini söyledi.

Her yıl 1 Eylül'de böyle bir hayır işlediğini ifade eden Evcimik, "Annemi 5 Ağustos'ta, babamı da 30 Eylül'de kaybetmiştim. Bunun ortasında 1 Eylül'de her sene lokma döktürme kararı almıştım. Geçen sene de buradaydık. Ömrümüz yettiğince her sene döktüreceğiz." dedi.

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