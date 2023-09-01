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Hastane koridorunda görülünce ekipler alarma geçti! 4 saat boyunca onu aradılar

Hastane koridorunda görülünce ekipler alarma geçti! 4 saat boyunca onu aradılar

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir hastaneye giren yavru yılan yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından bulunup yakalanarak doğaya bırakıldı.

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Akdeniz engereği olarak bilinen zehirsiz yılanı Kemer Devlet hastanesi içinde koridorda duvar dibinde gören personel Kemer Arama Kurtarma Derneği'ne (KEMKUT) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verip yardım istedi.

Saat 22.00 sıralarında hastanede ekiplerin başlattığı arama çalışması yaklaşık 4 saat sürdü.

Bir masanın arasında bulunan yılan zarar verilmeden yakalanıp bir çuvala konuldu.

Ekip hastaneden aldığı yavru yılanı ormanlık alana bıraktı.

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