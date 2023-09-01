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Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 705 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 666 bin lira, en yüksek 1 milyon 705 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artarak 1 milyon 705 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 96 milyon 319 bin 745,01 lira, işlem miktarı ise 653,71 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Bosphorus Bullıon Kıymetli Madenler Ticaret şeklinde sıralandı.

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