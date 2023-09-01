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Kırşehir'de 500 bin TL'lik vurgun yapan hırsız polisten kaçamadı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de 500 bin TL'lik vurgun yapan hırsız polisten kaçamadı!

Kırşehir'de girdiği bir evden 500 bin TL'lik eşya çalan hırsız polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

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İddiaya göre, Ahievran Mahallesi'nde oturan M.Z. emniyete evine hırsız girdiğini ve 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile banka kartının çalındığını bildirdi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şüphelinin G.Y. olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada G.Y.'nin banka kartı ile Yozgat ve Kayseri illerinde işlemler yaptığı belirlendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisi Nevşehir'de yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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