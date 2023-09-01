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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim kadroda yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu: 4 isim kadroda yok

Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu da belli oldu.

Aslan'da Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."

Galatasaray bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray kafilesi bugün Gaziantep’e gidiyor.

Son antrenmandan görüntüler...

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