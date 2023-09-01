UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel liste...

İskoçya'dan sevindiren haber: Ülke puanında bir basamak önünde olduğumuz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Diğer taraftan Hibernian ve Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti. Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Aberdeen de kaybetmesine rağmen Konferans Ligi gruplarında oynama hakkı kazandı. Bu sonuçlarla İskoçya, 3 temsilciyle yoluna devam ediyor.