UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel liste...
UEFA ülke puanına Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ve Beşiktaş aldıkları galibiyetlele turu geçerek gruplara kalırken, Adana Demirspor ise tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Konferans ligine veda etti. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer aldı, yükseldi mi? İşte, bu haftaki maçların ardından ülke puanımızın güncel durumu...
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor temsil ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplara kaldı. Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Belçika ekibi Genk'e kaybederek Avrupa'ya veda etti. Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması ise güncellendi.
İskoçya'dan sevindiren haber: Ülke puanında bir basamak önünde olduğumuz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Diğer taraftan Hibernian ve Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti. Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Aberdeen de kaybetmesine rağmen Konferans Ligi gruplarında oynama hakkı kazandı. Bu sonuçlarla İskoçya, 3 temsilciyle yoluna devam ediyor.
17. UKRAYNA
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16. İSRAİL
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