Adana'da çalışanı rehin alan kişi dehşeti yaşattı! 'Mağdur edildim' dedi pompalı tüfekle rehin aldı

Adana Seyhan'da parasını alamayarak kredisiz tasarruf finansmanı tarafından mağdur edildiğini iddia eden bir şahıs pompalı tüfekle firmaya girip çalışanı rehin aldı.

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Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kredisiz tasarruf finansmanıyla ev sahibi olma imkanı sağlayan bir iş yerine giden şüpheli, mağdur edildiğini ve parasını alamadığını öne sürerek bir çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı.

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bir süre konuştukları şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı. Şüpheli, Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.