BIST 8.051
DOLAR 26,71
EURO 28,89
ALTIN 1.668,53
HABER /  GÜNCEL

1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum

1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı! Bakan Mehmet Şimşek'ten ilk yorum

6 Şubat'ta saat 04.17'de gerçekleşen yıkıcı depremin üzerinden 7 ay geçti. Bölgede eksiklerin giderilmesi ve hayatın eski akışına dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere Dünya Bankasından 1 milyar dolar karşılığında 910,5 milyon avro tutarında kredi kullanılması için anlaşma imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından deprem bölgesi için sağlanan 1 milyar dolar değerindeki finansmanı değerlendirerek, "Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Dünya Bankasından "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında sağlanacak 1 milyar dolar karşılığı 910,5 milyon avro tutarındaki kredinin kullanılmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla imzalandı.

Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 252,2 milyon dolarlık kısmı Sağlık Bakanlığı ve 388,3 milyon dolarlık kısmı İller Bankası (İLBANK) projelerinde kullanılacak.

Kredi, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsisli, İLBANK'a ise deprem sonrası çıkarılan kanunla karşılıksız tahsisle sağlanacak. Kredi, 5 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeli olup, faiz oranı Euribor+74 bp olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde Dünya Bankasının deprem bölgesinin yeniden imarı için verdiği destek son derece önemli. Hem uluslararası çevrelerin hem de kendi kaynaklarımızın verdiği destek ve imkanlarla bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için var gücümüzle çalışmaya, seferber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de polis ekiplerinden makaron operasyonu! 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Niğde'de polis ekiplerinden makaron operasyonu! 7 milyon 550 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Togg'dan yeni teslimat rekoru! 3 aylık araba 1 ayda teslim edildi!
Togg'dan yeni teslimat rekoru! 3 aylık araba 1 ayda teslim edildi!
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş
Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...
Altın piyasasında son durum! En yüksek ve en düşük...
Samsun'da para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 kişi yaralandı!
Samsun'da para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 kişi yaralandı!
Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü!
Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü!
İstanbul Yarış Festivali, yarın Veliefendi Hipodromu'nda başlayacak!
İstanbul Yarış Festivali, yarın Veliefendi Hipodromu'nda başlayacak!
Hastane koridorunda görülünce ekipler alarma geçti! 4 saat boyunca onu aradılar
Hastane koridorunda görülünce ekipler alarma geçti! 4 saat boyunca onu aradılar
Müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti!
Müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti!
Her yere o maymunun resmi asıldı! G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi!
Her yere o maymunun resmi asıldı! G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi!
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası yarın Sivas'ta yapılacak
18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası yarın Sivas'ta yapılacak