Antalya'da Özel Harekat'tan uyuşturucu operasyonu! Kapılar koçbaşıyla kırıldı, herkes didik didik arandı

Antalya Muratpaşa'da polis, Özel Harekat'ın desteğiyle bir mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenledi. Mahalleyi didik didik arayan ekipler mahalle sakinlerinin çöp poşetlerine dahi baktı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 200’ü geçkin polisin katıldığı operasyonda ikametlere şok baskınlar düzenlendi.

Bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan kapıları koçbaşıyla kırarak içeri girdi. İkamet içerisindeki güvenliğin sağlanmasıyla adreslerde ‘Geeta’ isimli köpekle arama yapıldı.

Operasyonda çöp atmaya çıkan şahısların çöp poşetleri de didik didik arandı. Havadan da kontrolün sağlandığı operasyon akşam saatlerine kadar devam etti.