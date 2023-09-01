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Paris sokaklarında kiralık scooterlar kaldırıldı

Paris sokaklarında kiralık scooterlar kaldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan ayında yapılan referandum sonucu yasaklanan kiralık scooterların sonuncusu da Paris sokaklarından kaldırıldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te referandum sonucunda kiralanan elektrikli scooterların kullanımı 2 Nisan’da yasaklanmış ve kararın 1 Eylül’de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Paris Belediyesi’nin scooter firmalarının Eylül ayının başına kadar zaman tanımasının ardından kentte bulunan 15 bin kadar kiralık scooterdan sonuncusu da sokaklardan kaldırıldı.

Uzun süre tartışmaların hedefinde olan kiralık scooterların kaldırılmasıyla Paris, kiralık scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.

Yüzde 89.03 oyla elektrikli kiralık scooterların kullanımı yasaklandı

Scooterlar ilk olarak 2018 yılında Paris’te kullanıma başlanmıştı. Güvenlik gerekçeleriyle uzun süre tartışılan kiralık scooterların kullanımına ilişkin Nisan ayında yapılan referandumda Paris halkının yüzde 89.03 oyla elektrikli scooterların kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Paris nüfusunun yalnızca yüzde 7.5'inin katıldığı referandum sonucunda elektrikli scooterların kullanımı yasaklanmıştı. Referandumda yaklaşık 103 bin 84 kişi oy kullanmıştı.

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