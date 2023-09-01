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İngiliz bakanın YouTube hesabı hacklendi: Şifresi '1234' kadar kolaymış

İngiliz bakanın YouTube hesabı hacklendi: Şifresi '1234' kadar kolaymış

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps'ın YouTube hesabının hacklendiği, şifresinin "1234" kadar kolay olduğu ortaya çıktı.

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İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Grant Shapps YouTube hesabının şifresinin "1234" ya da aynı derecede tahmin edilmesi kolay bir şey olması nedeniyle hacklendiğini iddia etmişti.

Grant Shapps'ın 2007'deki ara seçimler öncesinde gerçekleşen hackleme olayını açıklaması ortaya çıktı.

Dönemin Konut ve Planlamadan Sorumlu Gölge Bakanı olan Shapps, Liberal Demokratların kampanya videosu altındaki yorumu kendisinin yapmadığını iddia etti.

Yorumda şu  ifadeler yer alıyordu:

"Tamam, gerçekçi olmak gerekirse yine de kazanamayacağız. Özellikle de Muhafazakarlar, İşçi Partisi'nden kaçan 5 meclis üyesini aldığından beri. Bunu nasıl yaptıklarını tam olarak bilmiyorum ama Muhafazakarlar bu sefer üzerimize saldırdılar."

Kullanıcılar, Shapps'ın sanki bir Liberal Demokrat'tan geliyormuş gibi görünecek şekilde sahte bir yorum yapmaya çalıştığını ancak hangi hesaba giriş yaptığını unuttuğunu ileri sürdü.

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