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A Milli Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirdi

A Milli Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan milliler finale yükseldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-18 kaybeden milliler çekişmeli geçen 2. seti 25-23 alarak mücadelede 1-1'lik eşitliği sağladı.

3. sette ay-yıldızlı takımımıza büyük üstünlük kuran İtalya seti 25-15 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Geriden gelip kazandık

Büyük heyecana sahne olan 4. setin son bölümüne ağırlığını koyan Vargas'ın etkili oyunuyla Milli Takım seti 25-22 kazandı ve setlerde 2-2'lik eşitliği buldu.

Final setinde rakibine büyük üstünlük kuran milliler seti 15-6 maçı da 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Final pazar akşamı oynanacak

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonluğu için 3 Eylül Pazar günü TSİ 20.30'da sahaya çıkacak.

Sultanların finaldeki rakibi bu akşam TSİ 21.30'da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçının galibi olacak.

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