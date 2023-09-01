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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Gökhan, Aytaç, Mortadha, Hajradinovic, Erdem, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Mehmet Can, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Visca, Enis

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