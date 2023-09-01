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KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı

KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüşle 3 trilyon 368 milyar TL'ye kadar geriledi.

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında ocak ayından bu yana ilk kez düşüş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplamı geçen hafta 39,3 milyar TL düşüş kaydetti. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü ise 3 trilyon 368 milyar 652 bin TL'ye geriledi.

Toplam mevduat 95 milyar 161 milyon tl azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 95 milyar 161 milyon TL azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 892 milyar 93 milyon TL oldu.

Merkez Bankası'ndan "azaltma" hamlesi gelmişti

TCMB, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirlemişti.

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