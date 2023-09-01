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Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor kırsalındaki gelişmelerin yakından ve kaygıyla takip edildiğini belirterek, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür" açıklamasını yaptı.

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Bakanlıktan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, terör örgütü ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PKK/YPG'nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, bazı Arap aşiretlerinin de katılmasıyla büyüdü.

Arap aşiretleri, çatışmalarda 24 köyü PKK/YPG’den arındırdı.

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