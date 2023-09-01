BIST 8.056
DOLAR 26,71
EURO 28,77
ALTIN 1.666,71
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Antalya'da 350 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin öncülüğünde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve diğer birimlerden 350 polisin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "Zeytinköy" olarak bilinen bölgeye operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda diğer ekipler mahallenin giriş ve çıkışları kapattı.

Belirlenen 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polisler kilitli kapıları koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Bazı şüphelilerin evlerinde ise muhtemel polis baskınından önceden haberdar olmak için ev ve bahçelerine güvenlik kameraları kurduğu belirlendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 44 kilogram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

23 kişi gözaltında

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 747 kişi ve 361 aracın bilgilenin sorgulandığı operasyonda, uyuşturucu operasyonu kapsamı dışında 2 aranan şahıs yakalanırken 67 araca cezai işlem uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekvador'da 6 cezaevinde 57 gardiyan ve 7 polis rehin alındı
Ekvador'da 6 cezaevinde 57 gardiyan ve 7 polis rehin alındı
Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı
Para dolu nakil aracı otobüsle çarpıştı: 4 yaralı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama
A Milli Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirdi
A Milli Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirdi
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
Liverpool, Salah için gelen astronomik teklifi geri çevirdi
Liverpool, Salah için gelen astronomik teklifi geri çevirdi
Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi! 'Esed istifa' sloganları
Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi! 'Esed istifa' sloganları
İngiliz bakanın YouTube hesabı hacklendi: Şifresi '1234' kadar kolaymış
İngiliz bakanın YouTube hesabı hacklendi: Şifresi '1234' kadar kolaymış
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt!
Selçuk Bayraktar'dan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt!
İşte bu besinler kilo verirken yağ yakmanıza yardımcı oluyor!
İşte bu besinler kilo verirken yağ yakmanıza yardımcı oluyor!
Türk savunma sanayisi yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor
Türk savunma sanayisi yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor