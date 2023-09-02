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Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!

Kemal Kılıçdaroğlu kendine "Kanı bozuk, hain ve zavallı" diyen ismi 'başdanışman' yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atadı. Yaman'ın geçmişte sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na ve Atatürkçü seçmene ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu 'Zavallı, hain ve kanı bozuk' sözleriyle hedef aldığı ortaya çıktı. CHP 'böyle bir danışman yok" dedi. Ancak atama belgeleri ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilginç atamalarına ise yenilerini ekledi. CHP Genel Başkanı 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman'ı atadı.

Ülkeyi ilk Kılıçdaroğlu terk eder

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu ve CHP seçmenini hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, 'zavallı, hain ve kanı bozuk' ifadelerini kullandığı görüldü.

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kılıçdaroğlu dışında, Atatürk, İsmet İnönü ve laik kesimi hedef alan ağır ithamlarda bulunduğu paylaşımları ortaya çıktı. 

CHP: O isimde bir danışmanı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Bu isimli bir danışman yok” derken, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka "Az önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyit ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur" açıklaması yaptı.

Perinaz Yaman'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasından iki gün önce 26 Mayıs 2023 günü 'danışman' olarak atandığını gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. 

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