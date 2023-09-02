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Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var

Nenad Bjelica'dan o isme övgü: Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi. Hırvat çalıştırıcı, galibiyetin mimarı Enis Bardhi'ye özel olarak değindi ve "Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında  Trabzonspor  deplasmanda  Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.

2 maçlık aranın ardından galip gelen bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın tamamında üstündük. 5-1'lik galibiyetler her zaman olmuyor. Kasımpaşa, daha önceki 3 maçta neler yapabileceğini gösterdi. İç sahada kaybettikten sonra ve konuşulanlardan sonra bu tarz maçlar kolay değildir ama ayağa kalktık."

"Bardhi bugün 2 gol attı ve pozisyonlarımızın mimarı oldu. Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var. Enis Destan ilk golü atan oyuncuydu ama genç bir oyuncu, sabretmek gerekiyor. Sezon başında gösterdikleri ile burada bir yeri hak ettiğini gösterdi. Mehmet ve Göktan da güzel şeyler gösterdi. Fountas ve Teklic de burada olmayı hak ettiklerini gösterdiler."

"Burada çalışmaya niyeti olan oyuncularımız var. Bizim getireceğimiz oyuncular isimleri ile değil mücadeleleri ile öne çıkacak demişti. Transferle birlikte aramıza katacağımız oyuncular da var. Onlarla birlikte büyük şeyler başaracağımızı düşünüyoruz."

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