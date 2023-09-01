Rizespor, Karagümrük engelini de kayıpsız geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fatih Karagümrük'ü misafir etti.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 45+1'de Varesanovic'in attığı golle 1-0 kazandı.
Bu skorun ardından Trabzonspor galibiyetini perçinleyen Çaykur Rizespor, puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük 4 puanda kaldı.
Milli takım arasından sonra Çaykur Rizespor, İlhan Palut'un eski takımı Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Çaykur Rizespor: 1 - Vavacars Fatih Karagümrük: 0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk.82 Pinchi), Zeqiri (Dk.89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin (Dk.89 Alikulov), Sauer (Dk.76 Faye), Benhur Keser
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini (Dk.46 Salih Dursun), Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk.54 Sturaro), Adnan Uğur (Dk.70 Shukurov), Can Keleş (Dk.70 Brahim Darri), Mendes (Dk.54 Serdar Dursun), Lasagna
Gol: Dk.45+1 Varesanoviç (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.66 Halil İbrahim Pehlivan, Dk.74 Emirhan Topçu, Dk.77 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Dk.33 Dresevic, Dk.90+7 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük)