Batshuayi transferi son anda gerçekleşmedi

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Nottingham Forest'e imza atması beklenen Michy Batshuayi'nin transferi, çıkan son dakika pürüzü sebebiyle gerçekleşmedi. Bunun üzerine Belçikalı golcüdeb paylaşım geldi.

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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılığı gündeme gelen ve Nottingham Forest'e Transfer olması beklenen Michy Batshuayi takımda kaldı.

Deneyimli golcünün transferinde çıkan pürüzler sebebiyle imzaların atılamadığı ve oyuncunun büyük oranda sezonu Fenerbahçe'de geçireceği öğrenildi.

Batshuayı'den paylaşım

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Michy Batshuayi, "Desteğiniz için teşekkürler. Beni biliyorsunuz, bu forma için her zaman %100'ümü veririm. Devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.